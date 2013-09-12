ASP.NET редактирование и выдача JSON

Требование - разбираться в kayako resolve (http://www.kayako.com/) в коде и уметь допрограммировать. Задача - сделать запись в audit log события открытия тикета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам пишу на PHP но для одного сервиса нужен следующий функционал.
Некая админка, которая позволяет добавлять/редактировать/изменять мероприятия (набор полей: дата, название, описание) и по запросу выдавать данные в JSON-формате для последующего вывода JSом на фронтенд.
Метод хранения неважен, возможно даже хранить json файлом (как проще).
Собственно от вас цены и сроки.
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