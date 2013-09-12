Отредактировать скрипт на флэше

Ищем програмиста PHP со знаниями MySQL и JQuery. Задание в приложении. Все вопросы и предложения направляйте на скайп Просьба! Сначала прочитайте задание (файл в приложении) и постарайтесь его (задание) понять прежде чем будете задавать вопросы. Пишите цену ...
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Здравствуй.
Есть конструктор тортов на флэш:
http://cakes.kz/konstruktor/konstruktor.swf
Который делался по подобию:
http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm
Теперь нужно изменить внешний вид, чтобы он стал ближе к своему образцу и сделать некоторые поправки:
1. надо соотнести размеры ярусов торта (описание в приложение)
2. убрать стальной блеск
3. и все сделать как бы в рисованном от руки варианте (см pdf файл)
4. украшения так же как на исходном примере конструктора
5. ярусы 1 2 3 4 5 6
6. цвет (также как в xls файле на английском пишем, rgb приложены)
Исходники имеются.
Интересует цена вопроса и сроки. Дальнейший разговор возможен только с тем, кто это обозначит.
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