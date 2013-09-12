Отредактировать скрипт на флэше

Здравствуй.

Есть конструктор тортов на флэш:

http://cakes.kz/konstruktor/konstruktor.swf

Который делался по подобию:

http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm

Теперь нужно изменить внешний вид, чтобы он стал ближе к своему образцу и сделать некоторые поправки:

1. надо соотнести размеры ярусов торта (описание в приложение)

2. убрать стальной блеск

3. и все сделать как бы в рисованном от руки варианте (см pdf файл)

4. украшения так же как на исходном примере конструктора

5. ярусы 1 2 3 4 5 6

6. цвет (также как в xls файле на английском пишем, rgb приложены)

Исходники имеются.

Интересует цена вопроса и сроки. Дальнейший разговор возможен только с тем, кто это обозначит.