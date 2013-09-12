Скорость загрузки

Нужно сделать фид и привязать к нему выдачу нескольких PPC партнерок (XML) Нужен человек, кто работал раньше с такими партнерками и разбирается в бидах и т.д. Свой контакт ICQ мне в ПМ....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обнаружить причину низкой скорости загрузки страниц.
Определить пути решения и установить ~ время на устранение проблем.
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