Скорость загрузки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется обнаружить причину низкой скорости загрузки страниц.

Определить пути решения и установить ~ время на устранение проблем.

10 лет назад
flaone
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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