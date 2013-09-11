Небольшие правки на сайте (wordpress)

Нужно внести пару правок в интернет магазин bigbear5.ru

Правки следующие:

1. В таймере вместо дни-часы-минуты, сделать часы-минуты-секунды. Скрипт js из которого это делали есть, при необходимости скину.

2. Сделать возможность пролистывать фото на внутренней странице товара. (Сделано на плагине, сейчас просто это функция отключена).

3. На всплывающей форме при нажатие на кнопку купить добавить два поля: адрес и комментарий. Формы реализованы через cf7, так, что это просто.

-в этой же форме добавить, строчку в которой будет отображаться название товара.

По возможности:

5*. В формах когда печатаем не должна исчезать, 8 (__)___-__-__ , как у тинькова https://www.tcsbank.ru/credit/form/ . Если оч. сложно, то не нужно.

Сроки: как можно скорее.