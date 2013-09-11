Интегрировать плагины *.xpi в дистрибутив FireFox

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Здравствуйте,

Ищу фрилансера, который поможет интегрировать плагины *.xpi в дистрибутив FireFox.

На форуме Мозиллы есть мануал http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=22557 но после всех шагов - получается дистрибутив без плагинов.

Нужно сделать дистрибутив для FF версии 14.0.1

10 лет назад
rider59
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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