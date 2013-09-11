нужен слайдер на jquery, аналог диапазона цен http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-VIS=70-CAT_ID=432460-EXC=1-PG=10&hid=91013 - такой http://clip2net.com/s/5Jx58F 1) выбор диапазона 2) несколько мнимых интервалов, в которых шаг различается. Т.е. например: первая треть с шагом 100 ед., вторая с шагом 200, третья 500. 3) подсветка ...
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Здравствуйте,
Ищу фрилансера, который поможет интегрировать плагины *.xpi в дистрибутив FireFox.
На форуме Мозиллы есть мануал http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=22557 но после всех шагов - получается дистрибутив без плагинов.
Нужно сделать дистрибутив для FF версии 14.0.1
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