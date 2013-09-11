Интегрировать плагины *.xpi в дистрибутив FireFox

Добрый день! Необходимо написать простенький парсер. Он будет состоять из двух полей для ввода: 1. В поле вводятся ссылки на html страницы, с разделением через Enter в виде http://sports.williamhill.com/bet/ru/results///E/4949958/today//////Julia-Glushko-%E2%82%8B-Galina-Voskoboeva.html http://sports.williamhill.com/bet/ru/results///E/4949959/today//////Yvonne-Meusburger-%E2%82%8B-Petra-Cetkovska.html 2. Во втором поле, так же с разделением через ...