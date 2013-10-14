Ряд доработок по сайту

Есть довольно крупный проект (orangecreative точка ру/za). По нему необходима доработка целого ряда модулей. Сайт написан на фреймворках, админка реально простая и удобная (ее меню соответствует структуре меню, ничего лишнего. В настоящий момент необходимо осуществить следующие доработки:

- при добавлении нового элемента (состоит из иконки-заголовка-краткого текста-кнопки "присоединиться") в блок анонсы http://orangecreative.ru/za/anonsy.php в админке мы можем нажать галочку "показать на главной". Элемент должен быть показан в соответствующем блоке на главной (колонка под "кругляшами"). Проблема в том, что одновременно он тогда показывается и в блоке "Главные новости" прямо под главными баннерами, чего быть не должно;

- есть сверстанный алгоритм авторизации (кликаете "вход для добровольцев" и видите его), но реально сейчас авторизация идет через форму: http://orangecreative.ru/za/login.php Необходимо итегрировать реальную авторизацию в сверстанную "красоту".

Если успешно пройдем с Вами эти работы, то будет много других по этому проекту.