Ряд доработок по сайту

Требуется программист c опытом работы Django. Также должен быть опыт с HTML5, jQuery, CSS3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть довольно крупный проект (orangecreative точка ру/za). По нему необходима доработка целого ряда модулей. Сайт написан на фреймворках, админка реально простая и удобная (ее меню соответствует структуре меню, ничего лишнего. В настоящий момент необходимо осуществить следующие доработки:
- при добавлении нового элемента (состоит из иконки-заголовка-краткого текста-кнопки "присоединиться") в блок анонсы http://orangecreative.ru/za/anonsy.php в админке мы можем нажать галочку "показать на главной". Элемент должен быть показан в соответствующем блоке на главной (колонка под "кругляшами"). Проблема в том, что одновременно он тогда показывается и в блоке "Главные новости" прямо под главными баннерами, чего быть не должно;
- есть сверстанный алгоритм авторизации (кликаете "вход для добровольцев" и видите его), но реально сейчас авторизация идет через форму: http://orangecreative.ru/za/login.php Необходимо итегрировать реальную авторизацию в сверстанную "красоту".
Если успешно пройдем с Вами эти работы, то будет много других по этому проекту.
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