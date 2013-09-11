Требуется опытный VoIP-разработчик

нужно подключить и установить способ платежа робокасса на сайт (не интернет магазин) благотворительный фонд, строго человек который уже сталкивался с этим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи.
Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета.
Требуются навыки составления ТЗ.
Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ.
Ответственность за результат.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $3200
Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.Закрыт10 лет назад
нужен парсер для сбора определенной информации в сети интернет.Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес. Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Обязательно: возможность общения голосом по скайпу. Просьба указывать предложения по оплате. Постоянная работа на ближайшие 3-4 месяца. График и условия работы по согласованию. Необходимо внести ряд правок в самописный движок сайта, как в серверную так и ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $272
Сайт сделан на 1С-Битрикс. Что требуется: - частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами; - добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера); - добавить для товара рейтинг; - добавить ссылку ...Закрыт10 лет назад
Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов. Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо прикрепить к сайту автожурнала доску объявлений с возможностью приема платежей за поданные объявления. Сайт пока находится по адресу: http://avtodealer.myjino.ru/. В доске объявлений должна быть возможность подачи объявлений в соответствующие категории и подкатегории, См. приложенный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Обязанности: Верстка, разработка сайтов и интернет магазинов на базе 1С-Битрикс. Требования к квалификации: Основательный опыт работы CMS 1C-Битрикс. Опыт разработки интернет магазинов на базе 1С-Битрикс. Опыт разработки собственных компонентов. Опыт доработки и оптимизации стандартных ...Закрыт10 лет назад