Добавить и настроить на сайт доску объявлений

Необходимо прикрепить к сайту автожурнала доску объявлений с возможностью приема платежей за поданные объявления. Сайт пока находится по адресу: http://avtodealer.myjino.ru/. В доске объявлений должна быть возможность подачи объявлений в соответствующие категории и подкатегории, См. приложенный файл: Порядок подачи объявления.doc.

Также в доске объявлений должна быть возможность удобного поиска объявлений в соответствующем разделе.

Категории для подачи объявлений описаны в прилагаемом файле: Категории для объявлений для сайта.doc.

Жду Ваших предложений для обсуждения цены и сроков.