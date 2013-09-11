1C-Битрикс программист

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Обязанности:

Верстка, разработка сайтов и интернет магазинов на базе 1С-Битрикс.

Требования к квалификации:

Основательный опыт работы CMS 1C-Битрикс.

Опыт разработки интернет магазинов на базе 1С-Битрикс.

Опыт разработки собственных компонентов.

Опыт доработки и оптимизации стандартных компонентов 1С-Битрикс.

Опыт интеграции интернет магазинов на базе 1С Битрикс с 1С.

Опыт и отличные навыки PHP, MySQL, JS (jQuery, AJAX).

Отличные знания HTML, CSS 2,3.

Чистый и аккуратный код с комментариями, умение разбираться в чужом коде.

Условия:

работа удаленная, полная занятость.

Заработная плата от 15 000 рублей в месяц.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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