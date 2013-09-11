Модуль стоимости доставки для WP E-commerce

Модуль подсчёта стоимости доставки Почтой России и EMS на основе свободного API http://www.postcalc.ru/api.html

Например, запрос — http://postcalc.ru/get.php?f=400009&t=413119&w=642...

f = индекс отправителя, где – это вносится в wp-admin модуль – константа. Место откуда осуществляется отгрузка.

t = индекс, где – пользователь вносит это в область zipcode — место, куда осуществляется поставка.

w = вес в граммах

v = стоимость товаров – сумма всей покупки

s = 0 — константа

e = 0 — константа

o = Тип запроса, отдаваемый сайтом API

Парсим его. В результате пользователь выбирает из двух способов доставки Почта России и EMS.

От ответа, полученного из запроса, мы берем следующие разделы

Первый способ доставки — «ЦеннаяПосылка” – из этого блока, мы берем – „Доставка” – это — заключительная сумма для поставки.

Второй способ доставки — «EMS“ – из этого блока, мы берем – «Доставка” – это — заключительная сумма для поставки. И «СрокДоставки” – это расчётное время доставки в днях