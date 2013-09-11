Система бронирования трансферов, такси

Необходима система бронирования трансферов из/в аэропорт, такси по стране. Максимально возможный выбор условий: города, отели, аэропорты. Автоматический расчет цены за трансфер, но не по расстоянию, по определенным условиям:зоны, населенные пункты, количества человек...........

Предельно понятная система с максимальным количеством выбираемых условий, чтобы клиент минимум информации заполнял вручную.

Система бронирования нужна на 3 языках: русский, английский, испанский

Сайт на WP.

Еще раз уточню – расчет стоимости – не км.

Наполнение критериями сделаю сам. Если есть готовая, подходящая под мои требования – еще лучше.