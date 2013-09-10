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Создание фейк страницы знание PHP запись данных
Запись данных из форм в файл текстовый и работа с JS
Бюджет: 500 рублей. Срок: пару часов.
Оплата по факту: Яндекс деньги, Вебмани, карта банка
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