Виджет IPTV

Приветствую, Нужно импортировать огромные файлы по стандарту yandex market language в опенкарт, залив фотки, создав связи в БД по всем хар-кам товара. Есть четкое ТЗ Просьба описать опыт если был подобный и цену вопроса. Общаюсь со всеми, кто оставляет ...