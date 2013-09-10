Виджет IPTV

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Требуется разработчик виджетов Smart TV. Нужно создать IPTV виджет.

10 лет назад
SemenVoronow
Семён 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад