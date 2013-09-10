Меняющаяся ссылка для скачивания эл.товаров

Всем привет! мне нужен готовый модуль гаража для сайта livestreet.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать так, чтобы клиент после оплаты, переходил на страницу, где генерируется ссылка на скачивание файла.
Генерируемая ссылка должна действовать определенное время (условно 24часа), и только для конкретного клиента.
Цель, дать (автоматическая генерация) клиенту ссылку/ки для скачивания оплаченного/ых продукта/ов (1 файл от 200мб до 3Гб), и исключить повторное скачивание по этой ссылке.
Жду ваших предложений по цене и условиям исполнения.
Пожалуйста, просто так не отмечайтесь (что вы есть), пишите Ваши предложения, сроки и цену.
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