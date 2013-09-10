Меняющаяся ссылка для скачивания эл.товаров

Нужно сделать так, чтобы клиент после оплаты, переходил на страницу, где генерируется ссылка на скачивание файла.

Генерируемая ссылка должна действовать определенное время (условно 24часа), и только для конкретного клиента.

Цель, дать (автоматическая генерация) клиенту ссылку/ки для скачивания оплаченного/ых продукта/ов (1 файл от 200мб до 3Гб), и исключить повторное скачивание по этой ссылке.

Жду ваших предложений по цене и условиям исполнения.

Пожалуйста, просто так не отмечайтесь (что вы есть), пишите Ваши предложения, сроки и цену.