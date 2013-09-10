Доработка карты Google Map

Нужно доработать карту на моем проекте http://1871.by/ исходя из следующих критериев:

- Есть пример работающего скрипта с выводом выпадающего меню на карте http://www.wolfpil.de/v3/more-button.html, но там не возможности выводить списком множественные kml слои и слои StyledMap

Что нужно:

1. Доработать скрипт так, чтобы была возможность добавлять любое количество слоев KML и оверлея StyledMap (чтобы наложить стилизованную карту с прозрачным фоном для отображения дорог поверх моих тайлов).

2. "Прикрутить" это к моему проекту, который работает на основе плагина http://gmap3.net/

Примерно должно выглядеть как на картинке.