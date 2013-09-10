Модуль добавления текста API Яндекс.Вебмастер

Требуется модуль для отправки оригинальных текстов через API Яндекс.Вебмастер.

Документация: http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/host-original-texts-add.xml

Требуется в виде модуля для cms DataLife Engine.

Алгоритм работы:

В административной панели добавляется текст. По умолчанию установлен чебокс отправлять текст в "ОТ".

Пред публикацией скрипт проверяет кол-во знаков, должно быть не менее 2К с пробелами.

Если менее 2К, то выдается сообщение о необходимости снять чебокс.

Если кол-во знаков удовлетворяет, то использую приведенное выше API публикация добавляется в сервис яндекса. Добавляется только заголовок и текст полной новости.

Далее, скрипт получает подтверждение от сервиса о принятии текста, выдает его пользователю и публикует сам текст на сайте.

Должна быть написана краткая инструкция по установке модуля (куда что копировать и какой код вставлять) в случае обновления cms.