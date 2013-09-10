Требуется веб-мастер

Требуется программист в команду со следующими знаниями: Php, html, ajax, js ООП Требования: Опыт Работа в команде Быть на связи Задачи: Написание парсеров Обслуживание самописных CRM (на php) Написание дополнительных скрипов (модулей) Обслуживание 10-ти сайтов (написание для них скриптов, поддержка работоспособност) Написание скриптов для новых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
1. Установка движков (Wordpress, OpenCert, Magento, Joomla, Drupal)
2. Установка темы, русификация темы, если нужно
3. Установка логотипов, доработка логотипов
4. Наполнение сайтов (Заказ контента на биржах согласно ТЗ, проверка, размещение на сайтах), подбор картинок
5. Внесение изменений в тему
Цена за каждый сайт 1000 рублей. В месяц 10-20 заказов.Оплата попроектно.
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