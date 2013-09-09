Программист PHP + MYSQL + Js

Приветствую любезные. Требования: 350 тысяч товаров в базе 100 запросов в секунду Если имели дело с опенкарт и с оптимизацией под нагрузки – опишите свой опыт. Так же, указывайте цену вопроса.
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Ищу в помощь. От вас хорошие знания, от меня честная оплата.
Прошу указать ваши пожелания по суммам. Час/Месяц.
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