Php-программист стажер

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо. дополнения: 1 - прикрепил архив ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю молодого php-программиста попробовать себя в работе в сильной команде и над серьезными проектами.
Вы научитесь:
- разрабатывать интернет-сайты на базе 1С Битрикс
- работать с сиcтемой контроля версий Git
- вести командную разработку с использованием системы менеджмента проектов
- свободно программировать на javascript и использовать JQuery
Познакомитесь с сутью парадигмы MVC в web-программировании.
Требования к кандидатам:
- законченное высшее по IT специальности (не рассматриваю самоучек - уже много раз обжигались на том, что глубинные пробелы в теоретических знаниях - невозможно заполнить);
- понимание того, что такое ООП, что такое наследование, что такое метод класса, что такое статический метод класса, что такое клиент-серверное приложение, какие скрипты выполняются на сервере, а какие - в браузере пользователя. Что такое хеш-таблица, что такое двоичное дерево, что такое естественное дерево, что такое рекурсия, как обойти дерево рекурсивным алгоритмом, а как - не рекурсивным.
- отсутствие "основной" работы, присутствие в сети, минимум, 6 часов в сутки, готовность выполнять в срок посильные задания на проектах команды (без нытья), пунктуальность, присутствие на конференциях в скайп в то время, когда это назначено руководителем команды (по предварительной договоренности).
Мы готовы платить стажеру сумму, равную прожиточному минимуму в Москве (10т.р.), в месяц в период стажировки (3 месяца) с условием, что стажер останется в команде еще, минимум, на полгода по завершении стажировки. (По завершении стажировки - почасовка от 300р.ч. до 800р.ч. - индивидуально)
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