Php-программист стажер

Приглашаю молодого php-программиста попробовать себя в работе в сильной команде и над серьезными проектами.

Вы научитесь:

- разрабатывать интернет-сайты на базе 1С Битрикс

- работать с сиcтемой контроля версий Git

- вести командную разработку с использованием системы менеджмента проектов

- свободно программировать на javascript и использовать JQuery

Познакомитесь с сутью парадигмы MVC в web-программировании.

Требования к кандидатам:

- законченное высшее по IT специальности (не рассматриваю самоучек - уже много раз обжигались на том, что глубинные пробелы в теоретических знаниях - невозможно заполнить);

- понимание того, что такое ООП, что такое наследование, что такое метод класса, что такое статический метод класса, что такое клиент-серверное приложение, какие скрипты выполняются на сервере, а какие - в браузере пользователя. Что такое хеш-таблица, что такое двоичное дерево, что такое естественное дерево, что такое рекурсия, как обойти дерево рекурсивным алгоритмом, а как - не рекурсивным.

- отсутствие "основной" работы, присутствие в сети, минимум, 6 часов в сутки, готовность выполнять в срок посильные задания на проектах команды (без нытья), пунктуальность, присутствие на конференциях в скайп в то время, когда это назначено руководителем команды (по предварительной договоренности).

Мы готовы платить стажеру сумму, равную прожиточному минимуму в Москве (10т.р.), в месяц в период стажировки (3 месяца) с условием, что стажер останется в команде еще, минимум, на полгода по завершении стажировки. (По завершении стажировки - почасовка от 300р.ч. до 800р.ч. - индивидуально)