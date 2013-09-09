Опенкарт импорт товара с сайта

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо. дополнения: 1 - прикрепил архив ...
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Здравствуйте. Нужно перенести весь товар на опенкарт с другого сайта с помощью хмл. или другие варианты сайт донор на вордпресс
Пишем в приват цену и сроки. Спасибо!
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