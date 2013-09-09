Опенкарт импорт товара с сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Здравствуйте. Нужно перенести весь товар на опенкарт с другого сайта с помощью хмл. или другие варианты сайт донор на вордпресс

Пишем в приват цену и сроки. Спасибо!

10 лет назад
prsaleday
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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