Поправить мелкие ошибки на сайте (php)

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок156 просмотров
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Сайт

med-vera.ru

1) Не меняется фотография при заливке в админке

Процесс происходит - Заливается фотка - ресайзится на несколько размеров - один из размеров в итоге не работает

2) Текст на странице ограничен по вертикале, все что больше съедается дивом

вот пример

http://www.med-vera.ru/item/uvlazhnitel-ochistitel-vozduha-atmos-akva-800.html (см в конец страницы)

PS

Движок свой, при необходимости документацию дам

PPS

Подобной работы много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество

PHP
10 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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hardstyler
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
10 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, сделал все прекрасно, рекомендую!
Четко поставленное задание, своевременная оплата
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