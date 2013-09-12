Поправить мелкие ошибки на сайте (php)

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med-vera.ru

1) Не меняется фотография при заливке в админке

Процесс происходит - Заливается фотка - ресайзится на несколько размеров - один из размеров в итоге не работает

2) Текст на странице ограничен по вертикале, все что больше съедается дивом

вот пример

http://www.med-vera.ru/item/uvlazhnitel-ochistitel-vozduha-atmos-akva-800.html (см в конец страницы)

PS

Движок свой, при необходимости документацию дам

PPS

Подобной работы много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество