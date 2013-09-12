Поправить мелкие ошибки на сайте (php)

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо. дополнения: 1 - прикрепил архив ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт
1) Не меняется фотография при заливке в админке
Процесс происходит - Заливается фотка - ресайзится на несколько размеров - один из размеров в итоге не работает
2) Текст на странице ограничен по вертикале, все что больше съедается дивом
вот пример
http://www.med-vera.ru/item/uvlazhnitel-ochistitel-vozduha-atmos-akva-800.html (см в конец страницы)
PS
Движок свой, при необходимости документацию дам
PPS
Подобной работы много, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество
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