Задача для программиста под Joomla 2.5

Есть интернет-магазин построенный на Joomla 2.5 и VirtueMart 2.0 . В системе используется компонент "Компонент импорта/экспорта товаров из Excel в VirtueMart 2.x.x" с http://php-programmist.ru/

Сейчас мы импортируем прайс-лист в котором 1 колонка цен. Мы хотим сделать 2 колонки. При этом накрутка во 2й колонке не фиксированный % от первой, а своя цена хитро рассчитанная и нельзя применить к ней маску.

Мы хотим, чтобы на сайте показывались сразу 2 цены. Человек ложит товар в корзину и уже там выбирает по какой из цен покупать товар. Первая цена по умолчанию к покупке "С доставкой", вторая цена "Самовывоз". На сайте к ценам также нужно добавить иконки соответственно в виде склада и машинки (их дадим).