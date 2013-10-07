Отправка формы методом POST

Нужен модуль "Единый склад" - Добавляем новый продукт в магазин - в параметрах каждого товара (и в каталоге в админке) задается галочка «Единый склад» - указывается в каком магазине в какую категорию так же вносится данный товар - При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форма с контактными данными клиента, открывается по прямой ссылке на стороннем сайте. Надо написать функцию, в которую я бы передавал массив с данными, а постилось через curl. И обновлялась бы карточка клиента.
Авторизация + постинг.
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