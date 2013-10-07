Отправка формы методом POST

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок138 просмотров
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Есть форма с контактными данными клиента, открывается по прямой ссылке на стороннем сайте. Надо написать функцию, в которую я бы передавал массив с данными, а постилось через curl. И обновлялась бы карточка клиента.

Авторизация + постинг.

10 лет назад
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$45
1 день
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