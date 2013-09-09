Установка скрипта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внедрить скрипт фотогалереи в существующий сайт

10 лет назад
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничаем с Александром уже не первый раз, как всегда Александр справился с работой на все 100%, качественно и в срок, а самое главное чего не хватает многим, адекватно реагировал на вносимые изменения в ходе работы! Работой доволен! Рекомендую!
И снова только самые положительные эмоции от сотрудничества с Ильёй, как всегда своевременная оплата, спасибо! Буду рад и дальнейшим совместным проектам!