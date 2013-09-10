Рабочая форма обратной связи без перезагрузки

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки113 просмотров
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Всем привет!

Мне нужна рабочая форма обратной связи (отправки данных на e-mail) без перезагрузки страницы.

Возможность добавлять и удалять поля формы. Селект, радио, чекбокс, загрузка файлов, дата. Проверка введенных данных.

Объяснить, как подключать форму, как добавить несколько форм на странице.

Форма будет использоваться на HTML или PHP странице. (Одностраничник).

10 лет назад
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
hardstyler
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с работой, учтены все пожелания. Рекомендую
Четкое задание, своевременная оплата.