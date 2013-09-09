Сайт-визитка на modX

$90
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок151 просмотр
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Необходимо сверстать (готовый дизайн есть) и запрограммировать сайт визитку на движке modX.

Пишите сроки.

Бюджет - 3000 рублей.

MODX
10 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
uLena
Елена 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов(-2)
10 лет назад
$90
4 дня
Человек взял предоплату, обещал сделать за 4 дня и пропал. На звонки не отвечал, в скайпе не появляется, на почту не отвечает. Только зря время и деньги потеряли (предоплата так и не возвращена).
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