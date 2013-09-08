Необходимо дописать сайт на Magento

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Требуется дописать код интернет магазина

Просьба указывать стоимость часа работы, а так же примеры работ на Magento.

Задачи более чем приземленные, на начальном этапе не потребуется создавать персональные и сложные модули. Необходимо будет дописывать функционал, который определен новым дизайном.

Требуется исполнитель с опытом, который работал с Magento, пунктуальный, всегда на связи, который готов в будущем дописывать и сопровождать проект.

Работа на начальном этапе - выполняем мини тз, один пункт тз, небольшое по объему задание, удаленно или на своем сервере показываете выполненную работу если все ОК, тогда оплата, заливаем на сервер правки, тестируем, если ОК, тогда идем дальше, берем задачу по больше и тд.

Если всем все нравится, тогда работаем дальше на постоянной основе.

Magento
10 лет назад
petronas
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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