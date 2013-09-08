Необходимо дописать сайт на Magento

Новому объёмному проекту необходимы разработчики perl + js для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость. Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дописать код интернет магазина
Просьба указывать стоимость часа работы, а так же примеры работ на Magento.
Задачи более чем приземленные, на начальном этапе не потребуется создавать персональные и сложные модули. Необходимо будет дописывать функционал, который определен новым дизайном.
Требуется исполнитель с опытом, который работал с Magento, пунктуальный, всегда на связи, который готов в будущем дописывать и сопровождать проект.
Работа на начальном этапе - выполняем мини тз, один пункт тз, небольшое по объему задание, удаленно или на своем сервере показываете выполненную работу если все ОК, тогда оплата, заливаем на сервер правки, тестируем, если ОК, тогда идем дальше, берем задачу по больше и тд.
Если всем все нравится, тогда работаем дальше на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется скрипт забугорный, тестил его, но почему-то не пашет, нужно проверить в общем на работоспособность и устранить причину если таковая имеется.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужна доработка и новые модули для проекта на Yii Framework. Жду от вас ссылки на выполненные проекты на yii. Подробное обсуждение с подходящими исполнителями с портфолио.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен полностью индивидуальный магазин по продажи восьмизначных кодов, всё очень просто: 1. Создание учетной записи клиента с параметрами (регистрация не требуется, аккаунты добавляются админом): - емаил - пароль - внутрнний счет с которого будет происходить расчет (пополняется мануально админом) - ...Завершен10 лет назад
Необходимо закончить скрипт на curl. Возникла проблема с куками, возможно какую то часть кук обрабатывает JS/Закрыт10 лет назад
Есть стандартный шаблон DLE 10 "Smartphone", я пытаюсь подогнать его цвет под другой шаблон. Все цвета изменил. Только вот от кнопок: "Отправить комментарий" "Войти" и "Ок" не получаетса. Там оранжевый цвет остался. Где меняеться код ...Завершен10 лет назад
Необходима разработать навигацию по книги,первая страница Вступление (см. 23_1.JPG ) с переходом на выбранный раздел,вторая страница (см .23_2.JPG ) список страниц самой книги. Сайт сделан на joomle 2.5 http://signumx.com/home.htmlЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется помощь с версткой и программированием – на доработку интернет магазина, а также разработку к нему нового модуля на modx evo интернет магазин whitetrend.ruЗакрыт10 лет назад
Необходимо на сайт — http://angellika.ru/maket-itog.jpg (дизайн), при ховере — http://angellika.ru/maket-itog-hover.jpg установить МОДУЛЬ НА АЯКСЕ. Сайт — голый HTML. Суть модуля — при нажатии на любое из слов — IT Reps, MICE, Developer и Eco Parks + ...Завершен10 лет назад
- $1000
Вот уже 1.5 года небольшой командой мы работаем над проектом Идеи Подарков (подробнее: http://goo.gl/sRKJhA, ещё подробнее: http://goo.gl/UYw5l8). Мы растем, улучшаем существующий проект и хотим запускать новый. Для помощи в развитии мы ищем в команду хорошего WEB-программиста. ...Закрыт10 лет назад