Программирование и верстка сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Требуется помощь с версткой и программированием – на доработку интернет магазина, а также разработку к нему нового модуля на modx evo

интернет магазин whitetrend.ru

Верстка сайта
10 лет назад
RMACEDONSCIY
Александр 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад