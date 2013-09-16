Создание модуля с выводом персон, которые родились

Веб-программированиеЗавершен1 заявка71 просмотр
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Необходимо создать модуль, который должен выводить фото нескольких актеров, родившиеся сегодня.

10 лет назад
skyter777
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$30
2 дня
В очередной раз обратился за помощью - все сделалв лучшем виде. Рекомендую.
Прекрасно поработали в очередной раз - спасибо. Буду ждать новых проектов
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