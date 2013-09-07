Небольшие правки в Virtuemart

У нас есть сайт интернет магазина , на который нужно добавить несколько гнебольших доработак.

ТЗ вышлю в личку

Все у кого есть опыт работы с данной технологией привествуются.

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