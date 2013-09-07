PHP программист (удаленно)

Здравствуйте. Вы php-программер? Любите аккуратный код, интересные алгоритмы и новые технологии? Придумавали или реализовали свои проекты?

Мм... возможно вы тот кого я ищу.

Я занимаюсь разработкой скриптов и сервисов для интернет бизнеса. То есть стараюсь помочь автоматизировать некоторые процессы, некоторые оптимизировать, и увеличить продажи. А именно добиться людям их заветной цели.

Основной сайт: http://goo.gl/hFrTa . Сейчас есть около 3х проектов, SaaS + файл для хостинга. В будущем будут полностью SaaS проекты в которых будет важен постоянный аптайм, и способность выдерживать хорошие нагрузки. Да и алгоритмы там будут намного сложнее чем в текущих проектах.

Всего над проектами работают пока что 2 человека(включая меня)

Для разработки этих самых скриптов и сервисов, и их поддержки и улучшения мне как раз php программист и нужен. Если, кроме пхп, вы любите и другие языки, возможно и им найдется место в наших проектах(или как минимум будет хорошо если у вас будут собственные)

Интересно? Тогда ответьте на этот проект, и вам нужно будет заполнить еще дополнительно одну анкетку(на основе вашего резюме, если есть)

На ее основе я смогу определить подходим ли мы друг другу, и на каких условиях сможем работать. Кстати, часть данных этой анкеты, если мы подходим друг другу, будет использоваться при разговоре с вашими прошлыми руководителями, с которыми вам нужно будет меня связать для разговора:)

Если хотите до заполнения поговорить подробнее о вакансии - пишите вопросы также в ответе на вакансию.

P.S. Все проекты будут постепенно переведены на разработку через git, в новых проектах будут использоваться облака с балансировщиками, и поэтапная система обработки данных, интерфейсы постепенно будут становиться умными и обучать клиентов работе с ними.

Все продукты на самописной простейшей цмске которая сейчас MVC, один проект на codeigniter, пару сайтов на wordpress и самописный крон на node.js

После тестирования идеи в рунете, мы обязательно будем пробовать работать в доткоме, это один из главных приоритетов. Это чтобы вы представляли в какую сторону работаем.

Кроме того приветствуются работа вами над вашими собственными проектами