Парсер для интернет магазина.

Нужно сделать так, чтоб при нажатии на элементов основного меню, менялся одновременно и стиль BODY, по умолчанию он(body class="front") front, но при нажатии на меню 'about', класс будет не 'front' a 'work', при нажатии на ...
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здравствуйте , нужен парсер товаров для оперкард 1.5.5.х
необходимо автоматическое добавление товаров и описание к ним с картинкой и ценой
сайты откуда парсить предоставляются более подробное описание задачи получите при переписке и сразу указывайте приблизительную цену
или самостоятельное наполнение товарами магазина кол-во ~ 20к шт
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