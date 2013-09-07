Парсер для интернет магазина.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

здравствуйте , нужен парсер товаров для оперкард 1.5.5.х

необходимо автоматическое добавление товаров и описание к ним с картинкой и ценой

сайты откуда парсить предоставляются более подробное описание задачи получите при переписке и сразу указывайте приблизительную цену

или самостоятельное наполнение товарами магазина кол-во ~ 20к шт

10 лет назад
spamersky
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменение стиля body

    Нужно сделать так, чтоб при нажатии на элементов основного меню, менялся одновременно и стиль BODY, по умолчанию он(body class="front") front, но при нажатии на меню 'about', класс будет не 'front' a 'work', при нажатии на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт для чата

    $50

    Добрый день, необходимо написать небольшой скрипт самообучающегося бота для ответов на вопросы пользователей на сайте

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать чат рулетку.

    Добрый день! Требуется доработать чат рулетку. Подробности в личной переписке. Требуются люди, у которых был опыт создания чат рулеток с нуля. Исходники текущей версии есть, верстка есть, ТЗ есть. Нужно поднять nodjs, поднять red5, запустить систему ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать форму загрузки файлов (Amazon S3)

    Уже готова форма загрузки файла, которая выполняет следующие функции: - Пользователь загружает файл через форму загрузки файла - Файл попадает в определенную папку на сервере к его названию добавляется приставка id_, по id см. далее - Для файла ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрепить систему оплаты к интернет магазину

    1. Написать модуль для оплаты системой platron и установить на сайт. 2. Сделать возможность заказа и оплаты без регистрации просто заполнив анкету как в тестовом магазине платрона. Уже есть быстрая регистрация, но надо так что бы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист

    $500

    Требуется программист для написания сайта компании, а также на постоянной основе выполнение сдельных проектов. Нам нужен программист со следующими навыками работы: SQL, Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS. Системы управления базами данных: MySql, MS SQL, Access (желательно). Технологии: NET (желательно), ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование на PHP + MySQL

    У нас есть один проект который мы планируем разделить на части и эти независимые части раздать PHP программистам. Вам нужно будет только программировать на PHP + MySQL Никакой верстки, дизайна и прочих не програмистских задач. Работа разовая ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программирование на Wordpress

    Имеется сайт знакомств, znakomstva-msk.com. Сайт сделан на Wordpress, нужно решить ряд задач: - Организовать приватное общение на сайте между "автором" анкеты и "незарегистрированным" пользователем сайта. (Это можно сделать в рамках одной сессии, как, например, ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад