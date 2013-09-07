Программирование на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки105 просмотров
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Имеется сайт знакомств, znakomstva-msk.com.

Сайт сделан на Wordpress, нужно решить ряд задач:

- Организовать приватное общение на сайте между "автором" анкеты и "незарегистрированным" пользователем сайта.

(Это можно сделать в рамках одной сессии, как, например, это выглядит в сервисах онлайн консультации. Подробнее в ТЗ.)

- Организовать функцию "онлайн-офлайн" на сайте.

(Но несколько извращенную: Если автор анкет(их может быть много у одного) на сайте, то он может управлять "онлайн-офлайн" статусом всех своих анкет путем нажатия на чекбокс. Если жа автор анкет не на сайте, то включается скрипт, который переключает статусы онлйн и офлйн всех его анкет заданным алгоритмом. Подробнее в ТЗ.)

Указывайте желаемую стоимость и сроки!

Дилетантов в программировании прошу не беспокоить, нужен специалист.

WordPress
10 лет назад
ArtLis
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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