Программирование на Wordpress

Для сайта необходимо разработать модуль, определяющий авторизирован ли пользователь во Вконтакте или нет. Пример реализации данного функционала для Facebook смотрите в файле. Нужен аналогичный функционал для Вконтакте. Указывайте свою цену, сроки и контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт знакомств, znakomstva-msk.com.
Сайт сделан на Wordpress, нужно решить ряд задач:
- Организовать приватное общение на сайте между "автором" анкеты и "незарегистрированным" пользователем сайта.
(Это можно сделать в рамках одной сессии, как, например, это выглядит в сервисах онлайн консультации. Подробнее в ТЗ.)
- Организовать функцию "онлайн-офлайн" на сайте.
(Но несколько извращенную: Если автор анкет(их может быть много у одного) на сайте, то он может управлять "онлайн-офлайн" статусом всех своих анкет путем нажатия на чекбокс. Если жа автор анкет не на сайте, то включается скрипт, который переключает статусы онлйн и офлйн всех его анкет заданным алгоритмом. Подробнее в ТЗ.)
Указывайте желаемую стоимость и сроки!
Дилетантов в программировании прошу не беспокоить, нужен специалист.
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