Программирование на Wordpress

Имеется сайт знакомств, znakomstva-msk.com.

Сайт сделан на Wordpress, нужно решить ряд задач:

- Организовать приватное общение на сайте между "автором" анкеты и "незарегистрированным" пользователем сайта.

(Это можно сделать в рамках одной сессии, как, например, это выглядит в сервисах онлайн консультации. Подробнее в ТЗ.)

- Организовать функцию "онлайн-офлайн" на сайте.

(Но несколько извращенную: Если автор анкет(их может быть много у одного) на сайте, то он может управлять "онлайн-офлайн" статусом всех своих анкет путем нажатия на чекбокс. Если жа автор анкет не на сайте, то включается скрипт, который переключает статусы онлйн и офлйн всех его анкет заданным алгоритмом. Подробнее в ТЗ.)

Указывайте желаемую стоимость и сроки!

Дилетантов в программировании прошу не беспокоить, нужен специалист.