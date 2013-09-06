Каталог товаров на PHP

Доброго дня .. Стоит сейчас такая задача .. На Друпале создать выбор полей и человек будет выбирать поля Каждое поле поделено на вопрос ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать каталог товаров, как здесь: t-d.ru/catalog/ только без корзины и выбора региона, но должен быть выбор по типу оборудования, направлению бизнеса, по брендам и по алфавиту (так же в виде выпадающих меню, как на сайте примере).
Соответственно в админке должна быть возможность добавлять типы оборудования, направления бизнеса и бренды. Форма добавления товара будет одинаковая для всех товаров: название, описание, характеристики (длина, высота, ширина, вес, цвет, материал) и несколько фотографий.
Все это нужно сделать в виде компонента joomla 1.0 (можно доделать какой-нибудь существующий компонент).
В предложении обязательно указывайте примерную стоимость от и до, и сроки.
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