Каталог товаров на PHP

Необходимо сделать каталог товаров, как здесь: t-d.ru/catalog/ только без корзины и выбора региона, но должен быть выбор по типу оборудования, направлению бизнеса, по брендам и по алфавиту (так же в виде выпадающих меню, как на сайте примере).

Соответственно в админке должна быть возможность добавлять типы оборудования, направления бизнеса и бренды. Форма добавления товара будет одинаковая для всех товаров: название, описание, характеристики (длина, высота, ширина, вес, цвет, материал) и несколько фотографий.

Все это нужно сделать в виде компонента joomla 1.0 (можно доделать какой-нибудь существующий компонент).

В предложении обязательно указывайте примерную стоимость от и до, и сроки.