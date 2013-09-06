Каталог товаров на PHP

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Необходимо сделать каталог товаров, как здесь: t-d.ru/catalog/ только без корзины и выбора региона, но должен быть выбор по типу оборудования, направлению бизнеса, по брендам и по алфавиту (так же в виде выпадающих меню, как на сайте примере).

Соответственно в админке должна быть возможность добавлять типы оборудования, направления бизнеса и бренды. Форма добавления товара будет одинаковая для всех товаров: название, описание, характеристики (длина, высота, ширина, вес, цвет, материал) и несколько фотографий.

Все это нужно сделать в виде компонента joomla 1.0 (можно доделать какой-нибудь существующий компонент).

В предложении обязательно указывайте примерную стоимость от и до, и сроки.

PHP
10 лет назад
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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