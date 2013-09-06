Требуется создать копию трех страниц.

1-я: страница профиля, все ссылки с которой ведут на 2-ю;

2-я: страница ввода логина и пароля, данные с которой отправляются на 3-ю страницу.

3-я: страница с таблицей, в которую заполняются все данные со 2-й страницы.