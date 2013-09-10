Калькулятор натяжных потолков

В Windows 7 есть приложение - называется Sticky Notes (не знаю как на русском, но по-простому - Стикеры или Заметки). Нужен скрипт, который реализует аналогичный функционал на Javascript. Изначально сам реализовал с использованием Fabric.js, но уперся в ...
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