Доработки к емэйл форме

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок132 просмотра
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a) на последнем шаге в форме заменить: «Need Cash/Accrual» на «Chartered/Rented?» Ответы — оставить только 2 yes/no

b) на шаге 2: User 1, User 2 и тд сделать выделенным шрифтом

на шаге 3: Account 1, Account 2 и тд сделать выделенным шрифтом

c) когда закончено заполнение — выслать заполнившему на указанный емейл html емейл (я дам код емэйла)

d) если заполнили форму на контактной странице - выслать другой похожий емэйл

10 лет назад
latitudeestates
Милешкина 
39 летСША
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
JediDev
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Rabota ne udalas, tak kak u nas otpala nadobnost. No mi budem imet Vladimira vvidy dlia sleduyushih rabot
Четкое ТЗ, быстрая оплата, рекоммендую.
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