Доработки к емэйл форме

Здравствуйте. Требуется создать дополнение в виде плагина/расширения для firefox и других браузеров. Задача: плагин должен быть интегрирован с веб-сайтом для авторизации и для получения информации от него. При клике по заранее обозначенным элементам, информация должна отправляться на сайт. Дополнять/изменять ...