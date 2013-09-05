Создать шаблон для MaxyStore

$33
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Нужно сделать шаблон для MaxyStore 1.5.5.1, взяв за основу стандартный.

Интересует исполнитель которые быстро и качественно сможет сделать, с достаточным опытом работы с OpenCart.

10 лет назад
viztel
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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