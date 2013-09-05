Установить/настроить редирект по странам

Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru Подробности в ТЗ Бюджет по договорённости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть главный домен, принимающий общий трафик из разных стран, нужно отсортировать трафик по странам (US/RU/остальное), и разделить по трём субдоменам.
Объём трафика не большой (до 5к), дорогие скрипты прошу не предлагать.
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