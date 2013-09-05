Поисковый минисервис

Доброго времени!

Требуется (кратко):

- создание поискового минисервиса, который должен собирать информацию по ссылкам на сайтах и заносить ее в свою БД.

Подробное ТЗ описано здесь: http://day-good.ru/tz/link/dd-link.html

Перед подачей заявки просьба ознакомиться с подробным ТЗ во избежании лишних вопросов. Приветствуется адекватность и знание своего дела (опыт и понимание вопроса) так как работа не "разовая" и потребуются дополнения и улучшения то есть дальнейшее развитие проекта.

Обязательное указание стоимости исполнения в разумных пределах (чем ниже тем лучше, т.к. "бюджет проекта" это только ориентировочный показатель). Сроки исполнения "не горящие", но и затягивать на месяцы не нужно.

Готов ответить на все интересующие вопросы в ЛС.