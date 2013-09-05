Закончить программную часть и запустить cайт

Необходимо закончить программную часть и запустить сайт.

Высокая степень готовности.

Оцениваю сроки как месяц плотной работы минимум (4-6 недель).

Предоплата не возможна, оплата по этапам (хоть каждые три дня). Любой вариант оплаты на ваш выбор вплоть до безналичного расчета.

Ожидания

- готовность и способность разобраться, доделать, переделать

- работать над проектом плотно, как над единственным