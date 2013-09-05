Необходимо сделать простой онлайн сервис. Подробная концепция будет приведена в техзадании. Основные нюансы:

- подключение биллинга (скорее всего интеркасса или робокасса), хорошо если вы в этой теме разбираетесь и посоветуете что лучше

- интеграция с сессией форума vbulletin (чтобы авторизованный на vbulletin пользователь был авторизован и на сервисе). В данном случае форум является вспомогательным для сервиса.

- добавление/редактирование/удаление “оплачиваемых сущностей”

- просмотр статистики по оплате и жизненному циклу “оплачиваемых сущностей”

Реализация на PHP. Срок 2 недели. Оплата поэтапная (3-4 этапа).