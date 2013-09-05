Доработка доски объявлений на Osclass

Сам сайт vg-1.ru

Надо сделать: Собственно доска объявлений, хочется сохранить ее структуру минимализма, и просто доделать ряд элементов менюшек. Дизайн не трогаем!

Начнем по порядку.

Меню подачи объявлений:

1. Убрать ввод емайла (в информации о продавце)

2. Место объявления переделать пункты меню, убрать страну, область.

Вывод объявлений:

1. Убрать меню справа - связаться с хозяином

2. Убрать - полезная информация и поделиться

3. Из меню комментарии убрать емайл

4. Меню "пометить как" (вверху, справа) упростить, до одной фразы - пожаловаться на объявление.

Поиск переделать название меню и выполнить иное расположение, убрать "подписаться" и т.д.

Самое главное:

1.Карта сайта - добавить

2. http://vg-1.ru/index.php?page=item&id=6 (хочется, чтобы был транслит для сео на латинице, а не непонятная страница)!

3. Настроить форму контактов (почту настроить, как для пользователя, так и для администратора)

Мыслю конструктивно, не придираюсь по пустякам, плачу в срок. От исполнителя требуется такой же подход :)