Доработка доски объявлений на Osclass

Для интернет магазина требуется интеграция с 1с. На данный момент магазин реализован на связке Wordpress+WP-e-commerce, в первую очередь интересует реализация интеграции с 1с на этой связке. Конкретного ТЗ на данном этапе нет, т.к. решается вопрос о целесообразности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт vg-1.ru
Надо сделать: Собственно доска объявлений, хочется сохранить ее структуру минимализма, и просто доделать ряд элементов менюшек. Дизайн не трогаем!
Начнем по порядку.
Меню подачи объявлений:
1. Убрать ввод емайла (в информации о продавце)
2. Место объявления переделать пункты меню, убрать страну, область.
Вывод объявлений:
1. Убрать меню справа - связаться с хозяином
2. Убрать - полезная информация и поделиться
3. Из меню комментарии убрать емайл
4. Меню "пометить как" (вверху, справа) упростить, до одной фразы - пожаловаться на объявление.
Поиск переделать название меню и выполнить иное расположение, убрать "подписаться" и т.д.
Самое главное:
1.Карта сайта - добавить
2. http://vg-1.ru/index.php?page=item&id=6 (хочется, чтобы был транслит для сео на латинице, а не непонятная страница)!
3. Настроить форму контактов (почту настроить, как для пользователя, так и для администратора)
Мыслю конструктивно, не придираюсь по пустякам, плачу в срок. От исполнителя требуется такой же подход :)
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать шаблон Битрикс. В качестве основы берется текущий сайт karetkin.ru (это наш сайт, дадим бэкап) На главную страницу, категорию и карточку товара (последняя страница остается практически неизменной) требуется натянуть верстку с сайта ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно починить парсер. Если всё устроит - будет ещё масса работы. Порядок сотрудничества: 1. Парсер переносим себе на сервер 2. Чиним 3. Показываем 4. Оплачиваю 5. Даю новое ТЗ Моментальная постоплата. ЯДВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем Привет! Для продолжения дела, срочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de Исходные данные: 1) Хостинг есть ,по желанию почти любая CMS. 2) Moжна на Joomla, шаблон? 4) Обязательно: внутренний отдел. 6) язык немецкий и русский 7) Текст мой, переводы ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно создать парсер на PHP. Сам скрипт готов, его нужно модернизировать. Сам скрипт небольшой, разбираться 20 минут. Модернизация - внести новые критерии для парсинга.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужно найти причину и исправить ошибку 500 на сайте http://vsekopii.com/ В подкатегориях сайта ошибки нет. Движок Оскомерц. Ошибка появилась после перезаливки сайта и перезагрузки сервера.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо на php (ООП) написать парсеры для нескольких трекеров. Парсить раздачи, скачивать торрент файл, сохранять в бд инфу о раздаче, и скриншоты на диск. Пропускать ранее обработанные раздачи и добавлять только новые. Безотказная работа в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10000
Нужен web-разработчик в старт-ап. Суть проекта - сервис типа Яндекс-маркета, но с изменениями и дополнительными фишками для удобства покупателей. Бюджет на проект УЖЕ выделен, концепция разработана. Оплата обсуждается в зависимости от квалификации и степени заинтересованности в дальнейшем ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен фильтр товаров по характеристикам подобный этому www.velosite.ru (справа блок «Подбор товара»). Основное требование фильтр должен работать на всех страницах, включая информационные. Дизайн делать не обязательно, главное js и PHP функции отправки запроса, обработки и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно переделать логику поведения roknavmenu js скрипта, реализовано jquery. Сегодня. Пишите, только если вы действительно владеете темой, задачка для хорошо владеющих jqueryВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад