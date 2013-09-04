Нужен web-разработчик в старт-ап.

Суть проекта - сервис типа Яндекс-маркета, но с изменениями и дополнительными фишками для удобства покупателей.

Бюджет на проект УЖЕ выделен, концепция разработана. Оплата обсуждается в зависимости от квалификации и степени заинтересованности в дальнейшем развитии проекта.

Использование CMS НЕ предлагать!

Проект может быть создан с использованием JS, PHP, ASP.NET или других фрэймвёрков в зависимости от Вашего опыта и предпочтений.

Некоторые элементы движка для более быстрой работы могут быть реализованы и на других языках (например, С++).

Фактически, в Ваши функциональные обязанности будет входить разбиение проекта на блоки и написание ТЗ для их реализации сторонними разработчиками.

Плюсом будет работа в связке со знакомым хорошим дизайнером.

В случае успешной разработки проекта Вам будет предложена должность технического директора.

География - желательно Нижний Новгород.

Если Вы заинтересованы в долгосрочном развитии интересного старт-апа - пишите.