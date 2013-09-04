Нужен фильтр товаров по характеристикам подобный этому www.velosite.ru (справа блок «Подбор товара»). Основное требование фильтр должен работать на всех страницах, включая информационные. Дизайн делать не обязательно, главное js и PHP функции отправки запроса, обработки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен web-разработчик в старт-ап.
Суть проекта - сервис типа Яндекс-маркета, но с изменениями и дополнительными фишками для удобства покупателей.
Бюджет на проект УЖЕ выделен, концепция разработана. Оплата обсуждается в зависимости от квалификации и степени заинтересованности в дальнейшем развитии проекта.
Использование CMS НЕ предлагать!
Проект может быть создан с использованием JS, PHP, ASP.NET или других фрэймвёрков в зависимости от Вашего опыта и предпочтений.
Некоторые элементы движка для более быстрой работы могут быть реализованы и на других языках (например, С++).
Фактически, в Ваши функциональные обязанности будет входить разбиение проекта на блоки и написание ТЗ для их реализации сторонними разработчиками.
Плюсом будет работа в связке со знакомым хорошим дизайнером.
В случае успешной разработки проекта Вам будет предложена должность технического директора.
География - желательно Нижний Новгород.
Если Вы заинтересованы в долгосрочном развитии интересного старт-апа - пишите.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно переделать логику поведения roknavmenu js скрипта, реализовано jquery. Сегодня. Пишите, только если вы действительно владеете темой, задачка для хорошо владеющих jqueryВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, коллеги. Следующая ситуация - есть три сайта, сайты с авторизацией. На каждом из них есть поле поиска по артикулу. В результате запроса имеем типовую страницу с типовыми данными. Задача состоит в построении трех парсеров, ...Закрыт10 лет назад
На PHP с использованием для фронтенда фреймворк Bootstrap (шаблон предоставляется) необходимо разработать небольшой веб-сервис, в который зарегистрированные пользователи смогут загружать свои твиттер-аккаунты, а система будет по мере добавления аккаунтов их разблокировать. Все механизмы авторизации, разблокирования ...Завершен10 лет назад
- $100
Есть сайт www.xeniaphoto.com на Joomla и он пострадал от вируса. Почистили его, теперь надо привести в порядок. По большому счету там все есть, надо все правильно настроить. Итак ТЗ: Главная страница: лента с фото должна двигаться в ...Завершен10 лет назад
- $130
Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 11.0.10. Перечень ошибок прилагается. Адрес сайта в перечне. Просьба перечитать, прежде чем предлагать свою завышенную цену или утверждать, что она занижена.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо помощь в переносе базы из techdoc и etk bmw (transebase) в mysql Из базы необходимо вытащить: 1. Список всей деталей и вся информация по ним (вес, параметры и т.п.) 2. Все доступные изображения для деталей 3. Связь деталь ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно перенести сайт с такой же версткой на Wordpress. www.digretex.ru Особенно обратите внимание на раздел Галерея (вверху карусель 3Д, затем галерея с перелистыванием в виде галереи и внизу карусель). В общем внимательно нужно все перенести.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для мобильного стартапа в сфере образования требуется следующее техническое решение. Необходимо, опираясь на существующие наработки, сделать фронтенд для имеющегося символьного интегратора (логику разрабатывать не нужно) на основе Google App Engine (Python), аналогично имеющемуся у Wolfram Alpha. Более ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Хотелось бы узнать цену и особенности такого заказа, как парсер изображений(+ gif конечно) с tumblr с постов. Нужна чистая программа под Windows XP/Vista/7 x32/x64. На любом языке. Можно и php. Алгоритм такой: вводишь адрес ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад