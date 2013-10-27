Восстановить, дописать и оптимизировать сайт.

Есть сайт www.xeniaphoto.com на Joomla и он пострадал от вируса. Почистили его, теперь надо привести в порядок. По большому счету там все есть, надо все правильно настроить.

Итак ТЗ:

Главная страница: лента с фото должна двигаться в горизонтальном направлении при наведении мышкой, т.е. двигаться по кольцу.

Список галерей выровнять по центру, они должны иметь возможность отключаться и добавляться в админке.

В галереях, лента из фотографий должна перемещаться стрелками справа и слева ..по краям , и каждое фото должно быть кликабельно, при нажатии на фото оно должно увеличиваться до 70% экрана. При повторном нажатии, скрываться.

Сайт находится на довольно быстром хостинге, но очень медленно грузиться, разобраться с этой проблемой.

Обновить версию Joomla.

Выберу только одного исполнителя.