Перенос сайта на Wordpress

Нужно перенести сайт с такой же версткой на Wordpress. www.digretex.ru

Особенно обратите внимание на раздел Галерея (вверху карусель 3Д, затем галерея с перелистыванием в виде галереи и внизу карусель).

В общем внимательно нужно все перенести.