Доработка сайта на WordPress

Необходимо существенно доработать сайт на WordPress, сменить верстку с резиновой на обычную, оптимизировать для просмора на ipad^ добавить страницы, заменить дизайн на лендингах в стиль сайта. И оптимизировать работу сайта.

От вас портфолио, наличие отзывов и желание работать с чужим кодом.