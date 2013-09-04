Доработка интернет магазина на 1с-Битрикс.

Всем добрый день! Задача: написать (с нуля или на основе какого то готового файлового каталога) компонент для проведения конкурса литературных произведений. В приложении к проекту есть краткое ТЗ, которое описывает суть компонента. Чуть позже будет более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доработка функционала магазина на базе движка 1с-Битрикс:
1. Доработка фильтров
2. Доработка интеграции с 1с
3. Доработка неточностей работы текущих модулей.
Интересует цена часа работы.
Нужен исполнитель со знанием РНР (со знанием битрикса) + 1С программист.
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