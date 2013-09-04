Задачи для программиста opencart

Три задачи:

Первая задача: есть два магазина – оба на OpenСart 1.4.9.4 – два домена. Нужно поменять движок на более новый – 1.5.5

Вторая задача: в этих двух магазинах разные языки, способы оплаты, статьи, акции. Нужно, чтобы они работали с одной базой товаров. То есть, при продаже из обоих магазинов товары списывались с одной базы, при добавлении товара – появлялись в двух магазинах одновременно, в каждой на своем языке на OpenCart 1.5.5

Третья задача: нужно сделать, чтобы при регистрации покупателю и админу приходило письмо, в котором, помимо стандартной информации, был логин и пароль.