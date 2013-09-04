Задачи для программиста opencart

Нужно собрать сайт на wordpress. что нужно сделать: 1)Верстка из psd в wordpress 2)Модуль слайдера для главной страницы 3)Модуль всплывающего окна 4)Разработать плагин на основе пользователей wordpress с возможностями: - оплаты через робокассу - автоматические email-уведомления пользователям системы - ручная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Три задачи:
Первая задача: есть два магазина – оба на OpenСart 1.4.9.4 – два домена. Нужно поменять движок на более новый – 1.5.5
Вторая задача: в этих двух магазинах разные языки, способы оплаты, статьи, акции. Нужно, чтобы они работали с одной базой товаров. То есть, при продаже из обоих магазинов товары списывались с одной базы, при добавлении товара – появлялись в двух магазинах одновременно, в каждой на своем языке на OpenCart 1.5.5
Третья задача: нужно сделать, чтобы при регистрации покупателю и админу приходило письмо, в котором, помимо стандартной информации, был логин и пароль.
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