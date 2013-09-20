Несколько правок по WebAsyst

Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести несколько исправлений и добавить функционал в CMS WebAsyst.

Задачи во вложении. Их немного.

10 лет назад
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webweb09
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Очень ответственный фрилансер. Все четко и по теме. Рекомендую, как специалиста не только по WebAsyst.
Хороший заказчик. Быстро и четко объяснил задачу, без проблем согласовывали все в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!